E Mëttwoch de Moien war et plazeweis nawell fatzeg glat op de Stroossen. Fir en Donneschdeg huet MeteoLux eng Alerte Orange erausginn.

Schnéi a glat Stroossen um Mëttwoch (17.01.2018) De Wanter huet Uganks vum Joer nach emol e klenge Comeback zu Lëtzebuerg.

Zu Garnech goung et net gutt virun, besonnesch Camionen hate Problemer d'Riicht ze behalen. © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Och Busse sinn op der spigelglater N4 net méi weiderkomm. © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira © RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira « ZréckWeider »

Och fir déi nächst Deeg, mengt et d'Wieder net sou gutt mat eis. Aus der Belsch zéien iwwer Nuecht Schaueren a vill Loft iwwer Lëtzebuerg.huet an deem Sënn eng Wiederwarnung eraus ginn. Vun 10 Auer en Donneschdeg de Moien bis 14 Auer nomëttes si Wandspëtzte tëscht 90 an 110 Stonnekilometer annoncéiert.

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:17/01/2018 à 14:45:06.

Vigilances MeteoLux: Alerte Orange. Vent vitesse de 90 à 110 kilomètres par heure de direction Sud-Ouest, pour tout le pays.

Valide pour l'échéance du: 18/01/2018 10:00 au 18/01/2018 14:00.

Ongemittlech wäert et awer e Freideg ginn, do kann ee mat Schnéischauere rechnen. Bei Temperaturen tëscht 2 a 5 Grad kann et plazeweis dann och rëtscheg ginn op eise Stroossen.