Am Kader vun der Ouverture vum Lycée Vauban um Ban de Gaasperech solle verschidde Bus-Linne vum 19. Februar un adaptéiert ginn.

© RTL-Archiv

Dat gouf um Mëttwoch de Moien um City Breakfast ugekënnegt. Betraff sinn d'Linnen 21 an 22. Donieft kënnt eng zousätzlech Linn dobäi fir de Schüler aus dem Lycée an awer och de Leit, déi um Ban de Gaasperech schaffen, entgéintzekommen.



Den Detail vun de Changementer fannt een ënnert vdl.lu



Hei nach dat offiziellt Schreiwes:

La Ville de Luxembourg tient à informer le public qu’à l’occasion de l’ouverture du Lycée Vauban au ban de Gasperich, certaines lignes AVL seront adaptées à partir du lundi 19 février 2018 :

Ligne 21

Le tracé de la ligne 21 sera adapté dans sa partie sud de manière à garantir une desserte optimale aux élèves du Lycée Vauban. En effet, la ligne 21 desservira, à raison d’un bus toutes les 15 minutes, le nouvel arrêt « Francophonie », situé sur le boulevard Kockelscheuer avant de continuer vers la Cloche d’Or, jusqu’au terminus actuel « Guillaume Kroll ». La ligne 21 ne desservant plus le P+R Lux-Sud, le temps de trajet entre la Gare Centrale et la Cloche d’Or sera réduit de 5 minutes.

Ligne 22

L’itinéraire de la ligne 22 sera prolongé au-delà de la Gare Centrale et desservira dorénavant, outre le nouvel arrêt « Francophonie » (toutes les 10 minutes) également l’arrêt « Gerhard Mercator » sur le boulevard Raiffeisen avant de continuer vers le nouveau terminus à l’arrêt « Howald, P+R Lux-Sud » (centre douanier).

Les lignes 21 et 22, passant toutes les deux par le centre-ville et le quartier de la Gare, créeront une liaison directe entre les arrêts « Charlys Gare » et « Francophonie » à raison d’un bus toutes les 6 minutes.

À noter que les voyageurs vers / depuis le P+R Lux-Sud devront désormais utiliser la ligne 22 au lieu de la ligne 21.

Ligne 32

Étant donné que la ligne 21 ne reliera plus le P+R Lux-Sud à la Cloche d’Or, une nouvelle ligne provisoire, la ligne 32, assurera cette liaison aux heures de pointe. Elle desservira notamment les arrêts « Hildegard von Bingen », « Leonardo Da Vinci », « Émile Bian », et « Jean Piret » en parallèle à la ligne 24 (fréquence commune des deux lignes : un bus toutes les 7-8 minutes aux heures de pointe). Cette ligne sera opérationnelle jusqu’à la mise en service d’un nouvel arrêt qui se situera au boulevard Raiffeisen, à hauteur du P+R Lux-Sud et qui est prévu pour l’été 2018. L’arrêt donnera accès au parking actuel ainsi qu’à l’extension prévue du côté nord du boulevard en question.



Adaptation des horaires à partir du 19 février 2018

Les adaptations des tracés entraîneront un changement d’horaires, notamment des lignes 21 et 22, ainsi que des lignes 24 et 28, dans le but de maintenir une fréquence uniforme sur les tronçons parallèles des lignes en question.

Accompagnement des utilisateurs et informations

Aux tracés des lignes en question, une signalétique spécifique sera mise en place afin d’informer les utilisateurs.

Le personnel du Service des autobus de la Ville de Luxembourg, présent aux principaux arrêts d’autobus, se tiendra à disposition du public pour le guider et l’informer sur les adaptations.

Les utilisateurs retrouveront toutes les informations sur les changements sur les arrêts de bus, sur le site Internet newbus.vdl.lu et sur la cityapp VdL.

Les clients pourront également s’informerDes demandes de renseignements peuvent être envoyées au Service des autobus via le formulaire en ligne : http://autobus-contact.vdl.lu. à l’Info-box (Abonnements AVL) situé 20-22, rue des Bains au centre d’appel du Service des autobus : Tél : 4796-2975 (tous les jours de 7h30 à 22h00).