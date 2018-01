© Joel Detaille

26 Prestatairen waren am Joer 2016 an deem Beräich gemellt, an et goufen 191 Millioune Bréiwer, an deem Joer gezielt. Dat ass eng Baisse vu bal 5% géintiwwer 2015, an eng generell Tendenz, déi ee schonn zanter 3013 géif bemierken.



Beim Trafic vun de Colisen awer gëtt et an de leschte Joren e Plus. Bal 8 Millioune Päck goufe fir 2016 gezielt, dovunner 58% beim Flux déi aus dem Ausland hei op Lëtzebuerg verschéckt goufen. Dat wier haaptsächlech op déi ëmmer méi beléifte Manéier, fir um Internet anzekafen, zréckzeféieren.

Den ILR-Direkter Luc Tapella huet erkläert, dass och vill Bréiwer vu Lëtzebuerg aus an d’Ausland géife verschléckt ginn. Méi wéi dat ëmgedréint de Fall ass.

D’Qualitéit vun der Bréifpost am Globalen wier zu Lëtzebuerg iwwregens impeccable. 99% vun de Bréiwer a Päck, déi reng hei am Land verschéckt ginn an ukommen, si bannent 3 Deeg maximal do. Bei Transferten iwwert d’Grenzen ewech sinn et 95% bei maximal 5 Deeg.



