D'Regierung huet e Mëttwoch de Moien an der juristescher Chamberkommissioun d'Amendementen zum sougenannte "Burkagesetz" presentéiert. Doranner hätt een net nëmmen op Oppositions formelles vum Staatsrot reagéiert, mä och den Uwendungsberäich vum Vermummungsverbuet erweidert. Domadder wier en der Oppositioun entgéint komm, sot den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry. D'CSV huet sech mat deene verbesserten Texter allerdéngs net zefridde gewisen, déi ze vill onkloer wieren. De Justizminister Felix Braz erkläert déi 3 Haaptpunkten, déi sech am Text verännert hunn.





Dorënner d'Erweiderung, datt een all Struktur, wou Kanner ënner 16 Joer dra sinn, dorënner och d'Crèchen, viséiert sinn an net just, wéi am alen Text, d'Schoulen. D'Ausnahm an de Spideeler, wou den Direkter dierft entscheeden, ob een an den Zëmmer dierft vermummt sinn oder net, op Rot vum Staatsrot ewechgeholl. Weider goufen och d'Altersheimer mat an d'Gesetz geholl, ma do gëlle fir d'Zëmmeren awer eng Ausnahm, do kënnen d'Leit maachen, wéi si et fir Richteg halen. Fir de Felix Braz misst dësen Text elo kënnen applizéiert ginn, well an der Chamberkommissioun goufe vill Froe gestallt, déi all konnte beäntwert ginn. Wann een den Text awer elo net verstanen huet, läit dat éischter dorunner, datt een en net wëll verstoen, esou de Minister.

De verbesserten Text géif um Mëttwoch nach un de Staatsrot weidergeschéckt ginn. De Justizminister hofft, d'Gesetz dann duerno ganz geschwë stëmmen ze kënnen.



Verschidde Forme vun islamesche Voillen (vu lénks no riets): An der 1. Rei Hidschab (Hijab) an Nikab (Niqab), an der 2. Rei Tschador (Tchador) a Burka (Burqa).

Wou d'Vermummungsverbuet, also och d'Droe vun der Burka gëllt, dee Beräich wier am verbesserten Text éischtens vis-à-vis vum originale Projet méi grouss gemaach an awer och méi präzis duergestallt ginn. Domadder hätt een net nëmmen op den Avis vum Staatsrot reagéiert, seet den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry, mä domadder wier een och e Schratt op d'Oppositioun duergaangen. Et bedauert een awer, datt d'Oppositioun bei hiren Texter bleift, well déi aktuell Variant méi fäin mat de Rechter vun de Leit ëmgeet.

Der Regierung hire Geste ass bei der CSV awer op daf Ouere gestouss, hei hält een un der Fuerderung vum totale Vermummungsverbuet fest, den CSV Deputéierte Gilles Roth. D'Positioun, déi et a ville Länner gëtt an dem Gilles Roth no och vu ville Bierger am Grand-Duché gedeelt gëtt, ass déi, datt et Wäerter an d'Traditioune gëtt. Dozou gehéiert dann och, datt ee sech an d'Ae kuckt an d'Gesiicht vun dem anere gesäit, dat am ëffentleche Raum.

Och der ADR geet d'Gesetz net wäit genuch, de Fernand Kartheiser schwätzt vun zwou Approchen, déi vun der Regierung wéilt kompartimentéieren. D'Proposition de Loi vun der ADR, déi vun der CSV kopéiert gouf, steet fir e komplett Vermummungsverbuet. Dat sinn zwee grondverschidde Konzepter.

An där dacks kontrovers diskutéiert Problematik wier ee sech, mat verbesserten Text, ënnert de Majoritéitsparteien eens, seet d'Viviane Loschetter vun déi Gréng. Fir déi Gréng, wéi och déi aner Regierungsparteien, huet den Text e gudde Konsens mat op der enger Säit d'Fräiheet vum Mënsch an anerersäits der Reglementatioun vun deem, wat festgehale gi war.