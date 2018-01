Déi 285 Kierchefabricken am Land wäert et vun Abrëll un net méi ginn. E Fong, deen dem Bistum ënnersteet, soll d'Verméigen an d'Aufgabe vun de Kierchefabrécken iwwerhuelen, zum Beispill fir den Ënnerhalt suergen.

Déi lescht Méint huet misse gekläert ginn, wiem e Kierchegebai gehéiert. Gehéiert se enger Gemeng, kann déi Kierch awer weider als „Gotteshaus“ genotzt ginn, si muss awer fir e Joresloyer vun 1.000 bis maximal 2.500 Euro verlount ginn. D'Gemengen däerfen sech net un der Finanzéierung vum Fong bedeelegen, kënnen awer e Subside gi fir eng Renovatioun oder eng Verschéinerung an enger Kierch.



Fir d'CSV sot d'Deputéiert Diane Adehm, datt déi Blo-Rout-Gréng sech dierft op d'Schëller klappen, mä d'Lëtzebuerger Gesellschaft wär auserneegedriwwe ginn. D'CSV hätt och reforméiert, mä am Dialog. De Konsens hätt misse fonnt ginn. Hei wär e Projet a „Bulldozerfassong“ op den Instanzewee bruecht ginn. Et wär just ëm Ideologie gaangen.



Den CSV-Deputéierte Michel Wolter, fréieren Inneminister, huet gemengt, datt d'Gesetz juristesch d'Strooss net hält. Villes wär decidéiert ginn, wat esou net geet. Um Mëttwoch géif net d'Trennung vu Kierch a Staat decidéiert ginn, mä just de Contraire.

D'CSV wäert de Gesetzprojet net mat stëmmen.

De Claude Haagen vun der LSAP, deen och Rapporter ass, huet ënnerstrach, datt een d'Kierch net wéilt futtimaachen – wat der Regierung dacks géif ënnerstallt ginn. Et gi jo aarm a räich Kierchefabricken, déi kéinte sech net géigesäiteg hëllefen. Am Fong géif par Konter de Solidaritéitsgedanke spillen.



D'DP-Deputéiert Lydie Polfer wollt net vun enger Trennung vu Kierch a Staat schwätzen, mä vun enger Neireegelung vun de Relatiounen tëscht der Kierch an dem Staat.

Si kéint och sécher net bestätegen, datt et keen Dialog gi wär. An der Stad wär zesumme mat den 21 Kierchefabricken diskutéiert a geschafft ginn. 21 vun 23 Kierche gehéieren der Stater Gemeng, inklusiv d'Kathedral, an zwou der Kierch.

An der Stad Lëtzebuerg géif och no der Reform nach ëmmer Mass gehale ginn. Fir déi gleeweg Leit géif sech näischt änneren.



Déi Gréng géife schlo laang un enger propperer Entflechtung vu Kierch a Staat schaffen, sot de Roberto Traversini.

Zil war et, Kloerheet ze kréien, wiem déi bal 500 Kierchegebaier gehéieren a wéi d'Gestioun soll ausgesinn, huet de gréngen Deputéierte präziséiert. Et wäre Réckstänn opgeholl ginn a vill Gebaier geschützt ginn.



Och d'ADR stëmmt dergéint, huet de Gast Gibéryen betount. Bistum an CSV wären erpresst ginn. Per Gesetz an iwwer d'Käpp ewech vun de Kierchefabricke géif einfach esou e Fong geschafe ginn, dat wär verfassungswidreg. D'ADR géif dat réckgängeg maachen – wa se da kéint.



Fir déi Lénk ass dat hei keng richteg Trennung vu Kierch a Staat an awer e klengen a wichtege Schrëtt.

Bis ewell gëtt ganz roueg an der Chamber debattéiert. Déi Responsabel vum Syfel, dem Syndikat vun de Kierchefabricken, sëtzen op der Tribün.