De Christophe Origer léist de Marc Diederich of, deen him vun elo un als Vize-President zur Säit steet. Ënnerstëtzt gëtt den neien CSV-President och nach vum Yves Wengler, als Vize-President, vum Nadine Frank a Sascha Hipp als neie Sekretären-Duo.Weider Membere sinn: Fernand Boden, Sonia Araujo, Isabelle Linster, Ricardo Marques, Laurent Boden, Alain Schmitt, Jean-Claude Schneiders, Pierre Kauthen, Pierre Thill, Edouard Spedener, Jos Schmit a Fred Neyen.

Nach den Gemeindewahlen hat die CSV Echternach sich neu aufgestellt und einen neuen Vorstand gewählt.



Der 24-jährige Christophe Origer wurde zum neuen Präsidenten der CSV in Echternach gewählt. Er übernimmt somit das Ruder vom langjährigen Präsidenten Marc Diederich der von nun an als Vize-Präsident der Partei in Echternach zur Seite steht.



Der neue Präsident Christophe Origer wird unter anderem von Yves Wengler als Vize-Präsident sowie Nadine Frank und Sascha Hipp als neuem Sekretär-Duo unterstützt. Neben der Exekutive zählt der Vorstand noch weitere Mitglieder, namentlich:

Fernand Boden, Sonia Araujo, Isabelle Linster, Ricardo Marques, Laurent Boden, Alain Schmitt, Jean-Claude Schneiders, Pierre Kauthen, Pierre Thill, Edouard Spedener, Jos Schmit, Fred Neyen.



Christophe Origer ist neben seiner neuen Funktion als Präsident der CSV in Echternach auch nationaler Vize-Präsident der CSJ sowie Vortsands-Mitglied der Europäischen Volkspartei.



Yves Wengler ist aktueller Bürgermeister der Stadt Echternach und Marc Diederich Gemeinderatsmitglied.