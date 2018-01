Am Interview vun de Kollege vun der Télé sot de Lëtzebuerger Ausseminister: "Et muss ee wëssen, wat ee wëll".

"Et gëtt een appreciéiert an der Politik, wann een authentesch ass an zimlech eng Ligne huet", dat sot den Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Interview.

Hie wëllt net Spëtzekandidat vu senger Partei ginn: "Ech konzentréiere mech op d'Aussen- an d'Europapolitik, souwéi d'Immigratioun, wann een innepolitesch net wierklech dran ass, soll een eng Spëtzekandidatur si loossen". Hie géif den Etienne Schneider proposéieren an elo muss d'Partei kucken, wéi et virugeet. Op engem Kongress wäert dann iwwer déi eenzel Lëschten an dann och iwwer de Spëtzekandidat ofgestëmmt ginn.

Op d'Bréiwer ugeschwat, déi an der Lescht vu jonke Sozialisten an dem lenke Fligel vun der Partei un d'Parteiféierung goungen, huet de Jean Asselborn gewarnt, dass een domadder der Partei kéint schueden.

D'LSAP soll emol houfreg sinn op de Bilan, dee se virzeweisen huet, et wier ni e Sozialofbau mat der Partei ginn, villes wier och um gesellschaftspolitesche Plang, mat der Trennung vu Kierch a Staat, geschitt. Déi méi negativ Saache géifen dacks ze vill opgeblose ginn.

Vun der Iddi vun enger "en marche"-Beweegung, déi den Etienne Schneider an d'Gespréich bruecht hat, hält de Jean Asselborn näischt.





De Succès vun der CSV erkläert den Ausseminister sech deels domadder, dass d'Sozialdemokratie an Europa allgemeng méi schwaach gëtt. Enger eventueller neier Zesummenaarbecht mat der CSV steet de Jean Asselborn net negativ géintiwwer, all déi grouss Parteien, och déi Lénk, géife probéieren, d'Land virunzebréngen, egal ënner wéi enger Konstellatioun.

Schaarf reagéiert huet den Ausseminister op rezent Kritike vun den zwee CSV-Vertrieder Laurent Mosar a Viviane Reding, wat seng Aussoe géintiwwer dem éisträichesche Kanzler, respektiv senger Haltung géintiwwer der Tierkei ugeet: Hie géif ni eppes soen, wat Lëtzebuerg oder Europa schuet, et misst ee jo awer op kloer Mëssstänn hiweisen. An der Tierkei-Fro géif hie sech bestëmmt net zeréckhalen, wéi d'Madame Reding sot.

Mir hätten et an der Flüchtlingspolitik fäerdeg bruecht, Rou am Land ze halen. Wunnengen an Aarbecht fir déi Leit ze fannen, wier jo een nationale Problem, mat deem déi nächst Regierung sech onbedéngt beschäftege misst.

D'Struktur an der Luxexpo fir déi sougenannt "Dubliner" wier eng provisoresch an net ëmmer ideal Léisung. Leit, déi extrem vulnerabel sinn, misst een awer eng Chance ginn, hei an déi normal Prozedur ze kommen.