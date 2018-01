Zu Esch gouf kuerz no 18 Auer eng Persoun um Boulevard John F. Kennedy ugestouss a gouf blesséiert. Um Sonndeg de Moien um 10.15 Auer gouf op der Stater Gare eng Persoun vun engem Gefier ugestouss a verwonnt.Weider mellt den 112 nach eng Kollisioun tëscht 2 Autoen zu Esch, wou 2 Persoune blesséiert goufen an an der Stad um Dernier Sol stoung en Auto a Flamen.2 Persoune goufen du blesséiert, wéi um Rouscht en Auto an e Moto net laanschtenee koum. Zu Amber hat sech en Auto iwwerschloen an tëscht Sandweiler an Izeg sinn eng Camionnette an en Auto anenee gerannt. Heibäi gouf all Kéiers eng Persoun blesséiert.