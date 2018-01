116.328 Leit wunnen an der Stad Lëtzebuerg, dovu ronn 29% Lëtzebuerger an 71% Net-Lëtzebuerger.

Citybreakfast / Reportage Claudia Kollwelter



Dat sinn d'Chiffere vum 31. Dezember zejoert, déi d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Mëttwoch um éischte City Breakfast vum neie Schäfferot presentéiert huet.

Par Rapport zu 2016 zielt d'Stad Lëtzebuerg Enn 2017 ronn 2.200 Awunner méi. Dorënner och 600 Lëtzebuerger, déi nei an d'Stad wunne komm sinn. Während déi eng Leit kommen, ginn déi aner. D'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet d'Zuele presentéiert: 16.759 Leit si bäigezunn an 11.973 Leit si fortgezunn.



Zuelen, déi wichteg wieren, fir ze gesi wéi fluktuant déi ganz Populatioun ass. Dat géing sech och an de Schoulen erëm spigelen, genee wéi bei de Geschäfter, fir déi eng Fidelisatioun immens schwéier ass wann all Joer 10% vun der Populatioun changéiert. Eng ganz Partie Leit goufen zejoert op der Stater Gemeng bestuet oder awer gescheet.



D'Haaptstad zielt net manner wéi 167 verschidden Nationalitéiten. De Quartier Cents ass nach deen eenzegen an der Stad, wou déi meeschte Lëtzebuerger wunnen, wann och mat tout just 50%. Den Detail vun de Chiffere fannt der um Site vun der Stad Lëtzebuerg.

Den neie Schäfferot hëlt och d’Suerge vun den Awunner aus dem klengste Stater Quartier, der Polvermillen, eescht an empfänkt elo am Februar Bierger, déi sech am neie Syndicat d‘Initiative regroupéiert hunn. Dann ass de Projet „Urban Art“ am Gaang weider z'evoluéieren, do geet et drëms fir d'Stad apaart op groen a méi däischtere Plazen méi faarweg an Hell ze maachen.