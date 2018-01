© Input Presse

Den Automobilist gouf dobäi liewensgeféierlech blesséiert.D’Autobunn hat fir kuerz Zäit mussen Direktioun Lëtzebuerg gespaart ginn.An de leschte Stonne goufen et nachop eise Stroossen.An engem Accident e Mëttwoch den Owend, géint 18.15 Auer zuum Boulevard Charles de Gaulle, gouf eng Persoun verwonnt.ZuAm Duerf haten sech géint 20.40 Auer zwee Autoen ze pake krut. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.An ee Blesséierte gouf et och kuerz no 22 Auer. Hei war en Automobilist mat sengem Gefier an e Rampli gerannt.Weider mellt den 112 nach, dass et géint 1.20 Auer an der Nuecht op en Donneschdeg an engem Gebai zu Hamm an der Rue de Bitbourg, Damp gouf. Am Asaz waren d'Stater Beruffspompjeeën.