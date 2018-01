Eng aner Petitioun fuerdert, datt Leit, déi schaffe ginn eng speziell Vignette kréien, fir sech am Dag ze parken. An der Justifikatioun heescht et, datt verschidde Leit einfach aus beruffleche Grënn un den Auto ugewise sinn, an deemno héich Parkingspräisser bezuelen oder riskéiere sech falsch ze stationéieren, esou eng Vignette kéinte kréien. Eng drëtt Petitioun fuerdert Changementer beim Impositiounstaux, eng setzt sech fir de Monorail an an déi lescht Petitioun hätt gären eng Modifikatioun bei de Cheques Services an datt ee System fir gratis Crèchen an Schoulfoyeren en Place gesat gëtt.



Bis den 1. Mäerz kënnen dës Texter ënnerschriwwe ginn. En Donneschdeg kënnt déi zoustänneg Petitiouns-Kommissioun dann zesummen, fir ze kucken ob weider Petitioune recevabel sinn.