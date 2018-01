De Roger Negri



Eréischt dës Woch war et jo d'onerwaart Annonce vun der DP-Deputéiert Anne Brasseur, datt Si wäert hiert Mandat néierleeën.De Roger Negri, deen an 3 Woche 64 Joer al gëtt, hat ewell no de leschte Chamberwahlen decidéiert, fir am Oktober dëst Joer net méi ze kandidéieren an neien Leit op der LSAP-Lëscht am Süden eng Chance ze ginn.An der Chamber réckelt domat fir den aktuellen Éischte Mamer Schäffen d'Simone Asselborn-Bintz no. D'LSAP-Südpolitikerin ass Educatrice vu Formatioun a Schäffen zu Suessem.Domat ass den 22. Mäerz wuel déi lescht Chambersessioun fir de Roger Negri, deen domat bal 14 Joer an der Chamber war. Während sengem Mandat ass hien dann och ëmmer gutt mat senger Partei gefuer, esou de Mamer Schäffen. En hätt u villen Dossiere kënne schaffen a wier och eng Kéier Budgetsrapporter gewiescht. Et géif immens vill Aarbecht gemaach ginn an der Chamber. Seng biologesch Auer wier awer elo op engem Punkt ukomm, wou et géif heesche Pensioun huelen, an dat géif hien och elo maachen.

Déi nei Deputéiert, déi fir de sozialistesche Mamer Politiker noréckelt, gëtt hirersäits iwwerdeems no der Ouschtervakanz um Krautmaart vereedegt. De Roger Negri wënscht hir all Guddes. Et wier gutt, dass et eng Fra wier, well et wéilt een an der Partei jo méi Fraen an d'Chamber kréien. De Roger Negri wollt bewosst mat Zäite Plaz maachen, fir dass den neie Member Zäit kritt sech eranzeschaffen an op sech opmierksam ze maachen.

Domat ass der Simone Asselborn-Bintz dann och méi wéi sécher eng Plaz op der LSAP-Südlëscht reservéiert.

De Roger Negri bléift weiderhin éischten Schäffen zu Mamer. Et wier eng Aarbecht déi him vill Freed mécht, esou nach den LSAP-Politiker.