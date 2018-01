© RTL-Archiv

Verwaltungsgeriicht Buschauffer vs Stad Lëtzebuerg



D'Riichter vun der Cour administrative hunn den Appell vun der Stater Gemeng géint en Uerteel vum Tribunal administratif nämlech als justifizéiert ugesinn. Fir de Chauffeur, deen zanter Abrëll 2004 op senger Plaz ass, bréngt dat eng disziplinaresch Strof vun 20% vun enger Bruttopai mat sech.

Am September 2014 hat de Stater Schäfferot de Regierungskommissär saiséiert, dee fir d'Instruction disciplinaire zoustänneg ass; dee sollt eng Instruktioun géint de Mann lancéieren, wéinst engem Facebook-Post aus dem August 2013. Den Adjoint vum Regierungskommissär hat de Buschauffer doriwwer informéiert an e fir eng Entrevue bei sech geruff. Am Februar 2015 hat de Commissaire du gouvernement adjoint an engem Rapport festgehalen, dass den Dossier un de Conseil de discipline des fonctionnaires communaux weidergoe sollt. Dee Conseil hat am Mee 2015 decidéiert, en Zeien ze héieren, an am Juni 2015, dass de Chauffeur eng Strof sollt kréien an Héicht vun 20% vun enger Bruttopai, well hien als Auteur vum Post unzegesi wär. De Mann war och schonn eng Kéier an deem Sënn disziplinaresch bestrooft ginn; dee Moment hat hien eng Strof vun 30% vun enger Bruttopai kritt. Am September 2015 huet de Stater Gemengerot déi nei Strof decidéiert, wouropshin de Mann op d'Verwaltungsgeriicht goung. Den Tribunal administratif hat am Mäerz zejoert d'Reprochë géint de Buschauffer zréckgewisen, well et fir d'1. Riichter net kloer war, dass hien den Auteur vun deem Post war. D'Stater Gemeng hat dogéint am Abrëll Appell gemaach.

Déi zweet Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass de Mann am Mee um Stater Policegeriicht eng Geldstrof vun 250 € fir dës Faite krut, am November um Stater Geriicht dunn awer am Appell fräigesprach gouf, obwuel hie fir déi Riichter den Auteur vum Post war. Dat ass hien och an den Ae vun der Cour administrative, och wann de Buschauffer an zweeter Instanz fräigesprach gouf. D'strofrechtlech Sanktioun wär do, fir den Ordre public z'erhalen, d'disziplinaresch Strof dogéint, fir d'intern Koherenz vun enger Verwaltung oprecht z'erhalen, sou d'Riichter. De Chauffeur hätt den Intérête vum ëffentlechen Déngscht geschuet, soudass d'Strof vun 20% vun enger Bruttopai gerecht wär; de Mann hätt dann och keng Indemnité de procédure zegutt.