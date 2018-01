© CIS Schengen

D'Waasser stoung awer ze héich, sou datt den Auto am Waasser eng Pann hat.Wéi d'Pompjeeën um 8.15 Auer op der Plaz ukomm sinn, souz d'Fra nach an hirem Won. Den Auto gouf zesumme mat der Proprietairin aus dem Waasser gedréckt an d'Fra koum souguer mat dréchenen Féiss dervun. Manner Chance hat den Auto, et ass e gréissere Schued entstan.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vu Schengen, eng Ambulanz an d'Police vu Réimech.