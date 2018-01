Plaz vum Accident zu Esch um Donneschdeg de Moien.

Op der Plaz war eng Ambulanz vun Esch, den Asazzenter vun Esch, grad ewéi d'Police.

An der Lescht goufe bal all Dag Leit op eise Stroossen ugestouss a blesséiert



Um Mëttwoch de Moien um 10.15 Auer gouf op dereng Persoun vun engem Gefier ugestouss a verwonnt.Eleng um Dënschdeg goufe 4 Persounen ugestouss.

Ee Foussgänger gouf kuerz virun 8 Auer op der Kalchesbréck um Zebrasträif ugestouss.

Op der Kräizung vun der Avenue Guillaume mat der Rue Albert Premier an der Stad gouf kuerz virdrun eng weider Persoun ugestouss.



An der Route de Tréves um Sennengerbierg gouf en Dënschdeg an der Mëttegstonn eng Joggerin ugestouss. Een Automobilist, dee vun der Autobunn koum, ass bei engem Zebrasträif stoebliwwen, fir d'Joggerin iwwer d'Strooss ze loossen, ma een zweet Gefier ass him hannendrop gerannt, esou dass den éischten Auto d'Joggerin erfaasst huet.



Zu Esch gouf och Dënschdeg kuerz no 18 Auer eng Persoun um Boulevard John F. Kennedy ugestouss a gouf blesséiert.

Wéi den 112 um Dënschdeg de Moie mellt, hat och e Méindeg den Owend kuerz no 18 Auer zuan der Rue du Brill en Auto eng Persoun ze pake krut. De Passant goufdobäi blesséiert. Wéi schwéier ass net gewosst.E Sonndeg goufe Leit an der Diddenuewener Strooss uman e Samschdeg zuugestouss.An der Baaschtnecher Strooss zugouf e Freideg den Owend géint 18.50 Auer e Foussgänger ugestouss. Dëse gouf dobäi och verwonnt.An der Avenue Emile Reuter an der, hat en Donneschdeg den Owend géint 17 Auer en Auto eng Persoun ze pake kritt.Déi Woch virdrun gouf freides e Foussgänger an der Baaschtnecher Strooss zuugestouss. Um Donneschdeg goufen zu, an deran zuall Kéiers ee Foussgänger ugestouss, dorënner och e Kand.An de leschte Woche koum et jo méi dacks zu esou Accidenter, wou Leit, meeschtens an der Däischtert, ugestouss goufen.. Zwou Persoune waren un de Suitten am Spidol verstuerwen.

Vun der Police ass et no dësen Tëschefäll nees en Appell un d'Automobilisten an un d'Foussgänger:

D'Automobiliste solle an der Géigend vu Foussgänger-Iwwergäng extra oppassen an hir Vitess de Wiederkonditiounen upassen.Och d'Foussgänger sollen sech, éier si iwwer d'Strooss ginn, dovun iwwerzeegen, datt de Chauffeur vum Gefier, wat grad op si zoukënnt, si och gesinn huet. Eng adequat Kleedung ka grad an de fréie Moiesstonnen, esou wéi owes, hëllefen, vun anere Persounen am Verkéier besser gesinn ze ginn.