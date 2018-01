D’Produktivitéit zu Lëtzebuerg, wéi se gemooss gëtt, wéi wichteg se ass a firwat et dobäi ëm méi wéi just ëm e Maximiséiere vum Profit geet.

© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

CES/Reportage Joël Detaille



Alles dat huet de Conseil economique et social an engem neien Avis publizéiert, dee virgestallt gouf: Lëtzebuerg ass deemno eent vun de produktiivste Länner, mä dat Ganzt ze berechnen, wier alles anescht wéi evident. Trotzdem ginn et Recommandatiounen, déi den CES als berodend Organ fir d’Regierung ka maachen.

Virop sot de President vum CES Marco Wagener emol, dass d’Produktivitéit per se, a se méi efficace ze maachen, entgéint der Meenung vun Eenzelnen näischt Negatives ass. Fir déi ze steigeren, bedeit net Sklaverei, mee zum Beispill Investissementer, technologesche Fortschrëtt oder eng gutt Gouvernance.

Mä wann et drëms geet, déi Produktivitéit, fir e Land elo konkret ze berechnen, da mierkt ee séier, dass een u seng Grenzen stéisst, beispillsweis bei sougenannte Secteur non-marchanden, also beispillsweis beim Staatsapparat oder dem Gesondheetswiesen, seet de CEO-President vum Avis, de Marc Wagener. Et geet net duer ze kucken, wat Beamten an d'Bicen kaschten. Et misst ee kucken, wat derbäi erauskënnt. D'Roll vum Staat misst gemoosst ginn.

Den CES kann awer global Recommandatiounen ginn, wéi beispillsweis déi richteg Investissementer maachen, Formatiounen ubidden a förderen oder och Ongläichheeten tëscht Aarm a Räich bekämpfen, fir d’Motivatioun vun de Leit ze stäerken.



Well u sech soll jo jiddereen vu méi Produktivitéit profitéieren, seet och de Vize-President vum CES, de Jean-Jacques Rommes. D'Gewënn vun der Produktivitéit misste gedeelt ginn. Op d'mannst een Deel misst an d'Salaire goen. Dofir wier et och sou wichteg op d’Produktivitéit vun der Aarbecht reell gesteigert konnt ginn oder net. Den CES recommandéiert dofir och, d’Schafe vun engem Conseil national de la productivité, deen d’Situatioun da reegelméisseg soll analyséieren.