De Schantje Schoulpolitik ass een Dauerbrenner, Reform no Reform gëtt annoncéiert, virop d'Schüler musse sech permanent upassen. Den Educatiounsminister Claude Meisch huet um Donneschdeg de Moien zwee Organer virgestallt, déi geschwë wäerten ufänke mat schaffen a fir méi Rou a Kontinuitéit suerge sollen.

Si sollen den Debat an der Schoul versachlechen. Den Observatoire ass d'Stëmm vun der Wëssenschaft, sou de Claude Meisch. E kuckt sech d'Schoulen un, mä och de Ministère, ebe mat engem externen, neutralen, wëssenschaftleche Bléck.

Et bräicht ee méi Fakten an der Schoul a manner Bauchgefill.





Extrait Claude Meisch.



Den nationale Programmrot, deen och geschwë gestëmmt gëtt, soll d'Stëmm vun der Gesellschaft sinn an zum Beispill kucken, ob d'Inhalter, déi een an der Schoul léiert, dat ass, wat wierklech néideg ass, wat an der Beruffswelt gebraucht gëtt.

A béiden Organer sëtzen ëmmer 8 Leit, déi Vollzäit an neutral schaffen. Eng national Elterevertriedung fänkt och an den nächste Méint u mat schaffen.

De Claude Meisch kéint sech och déi politesch Parteien un engem „Bildungsdësch“ virstellen, als ee Partner, fir den Debat an der Schoul manner politesch ze maachen an ebe méi Rou an d'Schoulen ze bréngen. Op dësem solle verschidden Akteuren zesumme kommen an iwwert d'Schoulpolitik diskutéieren. Dorënner Vertrieder vum Ministère, Leit aus de Schoulen a Lycéeën, Schüler/Schülerinnen an Elteren, Wëssenschaftler a Leit aus der Zivilgesellschaft. Sou eng Decisioun ass awer net méi fir déi aktuell Regierung.