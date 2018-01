ALEBA: Interpretatiounsdivergenze bei Kollektivvertrag (18.01.2018) D'Steierreform war een Dossier, deen d'lescht Joer bei der Aleba dominéiert huet.

Aleba/Reportage Dany Rasqué



Dat sot d'Gewerkschaft vun den Employéen aus dem Finanzsekter op enger Pressekonferenz, op där se egemeet huet.Fir d'Aleba ass et e Joer, dat schlecht ufänkt, duerch d'Annonce datt d'Assurancë-Gesellschaft DAS vum Grupp Allianz opkaaft gëtt.Dat ass also schonn deen éischte Sozialplang, dee muss ausgehandelt ginn.Et steet och nach een op vum leschte Joer, dat ass dee bei der Bank Hapoalim. Do kënnt een den Ament awer net extra gutt virun, heescht et vun der Aleba.4 Sozialpläng konnten dann 2017 ofgeschloss an ënnerschriwwe ginn, ënnert anerem dee bei Unicredit, wou 130 Salariéën betraff waren.En anere Sujet, mat deem d'Aleba sech zejoert vill beschäftegt huet, ass dee vun de sougenannte, wou d'Leit Titelen a Responsabilitéite kréien, ouni awer adequat dofir bezuelt ze ginn. E Phänomen, deen och dëst Joer riskéiert, Wellen ze schloen.Eppes anescht, wat d'Gewerkschaft an den nächste Méint beschäftegt, sinn d'Kollektivverträg am Beräich vun de Banken an den Assurancen, op der Post a bei Sixpaiment.Beimass een an enger schwiereger Phas an d'Aleba hofft bis Enn Mäerz besser virunzekommen, soss misst eventuell de Conciliateur ageschalt ginn.Bradéiere wëll d'Gewerkschaft de Kollektivvertrag sécher net, wéi hire President, de Roberto Scolati ënnersträicht: D'Acquise solle bleiwen, d'Salariéën hätten ee Recht eppes ze kréien. Si hunn erméiglecht, datt d'Finanzplaz elo do ass, wou se ass.D'Aleba betount och, datt si e laangen Otem huet a mam OGBL an dem LCGB op enger Linn läit. Nach um Donneschdeg de Mëtteg ware si an enger Intersyndicale zesummen.Wat fir d'Banke gëllt, géif et och fir de Secteur vun den. Wou et nach manner Grond géif fir ze jéimeren, wou tëscht 2008 an 2016 d'Beneficer ëm 18,2% gewuess sinn, wou d'Produktivitéit zu Lëtzebuerg duebel sou héich ass, wéi an der Belsch oder Däitschland.Eng weider Erausfuerderung sinn d'dat anert Joer. Do wëll een d'Leit dëst Joer schonn drop preparéieren an dat duerch Formatiounen iwwer den Alldag als Delegéierten.Nieft där viller Aarbecht gëtt dëst Joer och gefeiert. D'Aleba kritt nämlech 100 Joer.