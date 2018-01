© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Dës Schüler kënnen eis Schrëft weder schreiwen nach liesen. De Gros war virdrunner och nach ni an enger Schoul. 13 jonk Leit sinn ablécklech an dëser Klass. Hei geet et an éischter Linn drëms, déi franséisch Sprooch ze leieren.





© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

