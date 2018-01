9 Méint Prisong mat Sursis an d'Confiscatioun vum Handy: Zu där Strof gouf um Stater Geriicht e jonke Mann wéinst ënnert anerem falschem Alarm veruerteelt.

Am Mee 2016 hat hien dräimol beim 113 ugeruff, fir eng Bomm an enger Bank zu Diddeleng ze mellen, wat sech awer als falsch erausgestallt hat. D'Police war nawell intervenéiert an de Fonctionnement vun der Bank war behënnert ginn.