E Joer 2018, vun deem een am Wäibau op der Musel hofft, dass een endlech nees manner mat Problemer geplot wäert sinn, wéi déi Jore virdrun.





Zesumme mam zoustännege Minister Fernand Etgen gouf zeréck gekuckt op dat lescht Joer, ma awer och e Bléck no vir gehäit an do wäert virun allem eng nei national, wéi international Marketing-Strategie vum Lëtzebuerger Wäin dominéieren.

D’Devise op der Musel ass kloer: Eise Wäin ass gutt, mä leider gëtt et es ewell ëmmer manner wéi eigentlech méiglech, well an de leschte Joren d’Wieder an aner Problemer zu Aboussen bei der Lies gefouert hunn, esou de Roby Ley.

Och wann et do europäesch Assurancen gëtt, déi vu Bréissel virgesi sinn, hofft ee fir 2018 nees emol op eng Lies mat méi Erträg.

115.000 Hektoliter wier d’Moyenne aus de leschten 10 Joer, wou een nees wéilt histeieren. Am Verglach: 2016 goufe just 83.000 Hektoliter produzéiert.

Mä dëst Joer soll awer och nach eppes anescht bréngen, nämlech a Punkto Marketing an neie Positionnement vum Miseler Wäin.

Zesumme mam Wäibau-Ministère an dem Institut Viti-Vinicole gouf zejoert a Collaboratioun mat der externer Beroder-Firma Ernst&Young e Strategie-Pabeier an deem Sënn ausgeschafft, an do, wier een elo prett.

Dacks géif de Lëtzebuerger Wäin nach net esou honoréiert ginn, wéi en dat u sech verdéngt hätt, seet de Roby Ley weider.

1 Millioun Euro d’Joer si virgesinn, fir deem eben elo entgéint ze wierken. D’Vins Moselle, de Wäinhandel an d’Privatwënzer zéien hei zesumme mam Ministère un engem gemeinsame Strang.

D’Héichwaasser un der Musel aus der leschter Zäit, sou wéi och de ville Néierschlag hätten iwwregens keen Effekt op d‘Riewe gehat.

Momentan seet een un der Musel : La vigne est en dormance...