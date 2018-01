Awunner déi 600 Meter vum geplangte Wandpark ewech wunnen, wieren sech awer géint de Projet, ze vill Kaméidi a Schied gëtt gefaart. En Avis vum Ëmweltministere gëtt hinnen a ville Punkte Recht. An awer wëllt den Déifferdenger Schäfferot de Projet net opginn.





Wandtastesch Energie/Reportage Ben Frin



Op d'mannst fir de Moment nach net an dat obwuel am Avis vum Ëmweltministere éischter de Kritiker Recht kritt. Do steet, dass d'Auswierkunge vun deenen 3 Wandrieder, wat Kaméidi a Schied betrëfft, signifikativ fir d'Leit wier. Di geplangten Technologie wier net kompatibel mat der Legislatioun an ausserdeem wieren di al ënnerierdesch Galerien e Risk, si kéinten ënnert dem Gewiicht vun de Wandrieder zesumme falen. De gréngen Déifferdenger Ëmweltschäffe Georges Liesch wëllt awer net opginn, den Avis hätt Hausaufgaben opginn, fir déi et awer Léisunge kéint ginn.

Dem Georges Liesch no kéint ee sech decidéieren, fir nëmmen 2 Wandrieder ze bauen oder awer méi klenger ze bauen, déi manner Kaméidi maachen, dann awer och manner Stroum.

Noginn an d'Rieder awer mi wäit ewech baue géif net goen, do wier ee vum Terrain hier limitéiert. Et misst ee mat deenen Disponibilitéiten eens ginn, déi een zur Verfügung huet, dat awer am Respekt mat der Natur an den Awunner.

De Projet mat Gewalt duerchboxe wéilt een net, well dass e géif reusséiere wier vun Ufank un net sécher gewiescht, dat wéisst och den Investisseur, dee mat am Boot ass. Fir eng definitiv Decisioun wier et awer ze fréi.

Géif sech herno erausstellen, dass de Projet weder ekonomesch nach technesch realisabel wier, misst een en da fale loossen, esou nach de Georges Liesch.