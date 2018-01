An éischter Instanz hat d'Gemeng Diddeleng nëmmen 1 vun am Ganze 7 Spigele regulariséiert kritt an 2. Instanz koumen der elo nach 4 dobäi.

© afp

Am Juli hate mer Iech gemellt, dass d'Diddelenger Gemeng an engem juristesche Sträit mam Nohaltegkeetsminister ëm Stroossespigelen e Prozess um Verwaltungsgeriicht zum groussen Deel verluer hat. Deemools hat d'Gemeng nëmmen ee vun am Ganze 7 esou Spigele regulariséiert kritt, déi fir méi Sécherheet am Verkéier suerge sollten.





Sträit ëm Stroossespigelen / Reportage Eric Ewald



An zweeter Instanz gouf den Appel vun der Diddelenger Gemeng géint dat 1. Uerteel elo awer recevabel an zum Deel justifizéiert erkläert. Déi zweet Riichteren hunn doropshi 4 weider Stroossespigelen erlaabt.

Am August 2015 hat d'Diddelenger Gemeng gefrot, fir déi 7 Spigele regulariséiert ze kréien, déi gréisstendeels zanter de 70er Joren op hirem Territoire stinn. Am November 2015 hat den Directeur adjoint vu Ponts&Chaussées allerdings en negativen Avis dozou ginn, well d'Siichtfeld vun de Chauffeuren net sou behënnert wär, dass sou Spigele justifizéiert wären. Deeselwechte Mount hat de François Bausch den Dossier zeréckginn un de Ponts&Chaussées-Direkter. De Minister war selwer och fir e Refus, deen den Direkter der Gemeng matdeele sollt. Am Dezember 2015 goung en entspriechende Bréif vum Préposé vum Beetebuerger Service régional vu Ponts&Chaussées un d'Diddelenger Gemeng, déi hat am Mäerz 2016 nach e Recours gracieux beim Minister agereecht, deen dee Recours awer am Mee 2016 zeréckgewisen hat, wourops d'Gemeng am August 2016 op d'Verwaltungsgeriicht goung. Den Tribunal administratif hat dunn am Juli zejoert eben d'Erlaabnis fir ee Stroossespigel ginn. Den Dossier sollt zeréckgoen un de Minister, fir déi genee Plaz erauszefannen, op déi de Spigel sollt stoe kommen. D'Gemeng hat am August Appel dogéint gemaach, mam Zil, déi 7 Stroossespigele regulariséiert ze kréien.

No enger Visite op der Plaz am Januar halen déi zweet Riichteren an hirem Uerteel fest, dass bei deene 6 Spigelen d'Balance ze fanne wär tëscht den Aspekter, déi fir méi Sécherheet suergen, an deenen, déi dem gudden Oflaf vum Trafic schueden. All Fall wär eenzel ze kucken: Um Enn koum dunn e Refus fir zwee Spigelen an eng Erlaabnis fir déi 4 aner eraus. Dës 4 Spigele géifen eng besser Siicht mat sech bréngen, soudass d'Balance kloer positiv wär, wat hiren Notzen ugeet, entweder fir aus enger Säitestrooss eraus ze kommen, bei vill Trafic oder wéinst Vegetatioun, déi hënnert. Deemno wären d'Ministeschdecisioune vun November 2015 a Mee 2016 ze reforméieren an dës 4 Spigelen z'erlaben. D'Käschte vun den zwou Instanze sollten iwwerdeems zu Zweedrëttel vum Staat an zu engem Drëttel vun der Gemeng gedroe ginn.