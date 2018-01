© Facebook CIS Ëlwen

E Fuuss war an e Faass voll mat alem Frittefett gefall a koum aus eegener Kraaft net méi eraus. No Récksprooch mat engem Veterinär gouf d'Déierche mat waarme Waasser ofgewäsch an dono erëm am Bësch ausgesat.D'Déier huet sech seng Wäsch gefale gelooss a war ganz ëmgänglech vis-à-vis vun den Dammen an Häre vun de Pompjeeën.