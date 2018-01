D'Pompjeeë vu Gréiwemaacher-Mäertert an hir Kollege vu Manternach goufen um Donneschdeg géint 15.45 Auer op e Brand op Bäerbuerg geruff

© CISGM

U sech war de Pompjeeën de Brand vun engem Kamäi gemellt ginn. Ma séier hunn d'Männer a Fraen op der Plaz konnte feststellen, datt net just de Kamäin, mä dat ganzt Gespär vum Daach gebrannt huet. Dowéinst gouf en Teleskopmast agesat an den Daach opgemaach, fir datt een d'Feier vu bannen a bausse konnt bekämpfen.Ronn 3 Stonne waren d'Equippen am Asaz.