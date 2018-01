Kuerz virun 9 Auer e Freideg de Moien koum et um CR145 tëscht Kanech a Greiweldeng zu engem Accident mat 2 Autoen. Béid Ween krute sech frontal ze paken.

© RTL Télé Lëtzebuerg / Domingos Oliveira

Éischten Informatiounen no, soll et op där Streck immens glat gewiescht sinn. Eng Persoun gouf beim Accident blesséiert.Op der Plaz waren d'Pompjeeën vu Wuermer a Kanech-Lenneng, d'Police, 2 Ambulanzen an d'Protex.