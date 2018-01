Obwuel op der Musel d'Waasser zeréckgaangen ass, war dëst just fir kuerz Zäit. Am Laf vum Freideg wäerten d'Pegelen nees klammen.

Nom Reen an de Vogesen, dierft d'Musel heiheem an den nächsten Deeg weider klammen. Wéi de Service de la navigatioun a sengem leschte Bulletin viru Mëtteg um Freideg matdeelt, geet een dovunner aus, datt d'Cote de vigilance vu 5 Meter 30 zu Stadbriedemes a 4 Meter 50 zu Réimech an der Nuecht op e Samschdeg areecht gëtt.



Et ass ze fäerten, datt d'Waasser nach bis e Sonndeg op 6 Meter, respektiv 5 Meter klëmmt. De Service de la navigatioun präziséiert awer och, datt d'Entwécklung vun de Pegelstänn an éischter Géigend fir den Ament nach net ofzegesinn ass.



PDF: De Waasserpeegel vun der Musel e Freideg um 12 Auer