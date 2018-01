© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

D'ACEL huet en Donneschdeg den Owend op d'neit Joer geprost. Bei där Geleeënheet huet d'Studentenassociatioun och zeréck op dat lescht Joer gekuckt an en duerchaus positive Bilan gezunn.



En Dossier deen der ACEL besonnesch um Häerz läit ass dee vun de Stagen. Et ass als grousse Succès ze bewäerten, datt den Aarbechtsminister Nicolas Schmit am Hierscht eng Reform versprach- a sech och mat der ACEL un een Dësch gesat huet fir de Projet auszeschaffen.



Den neien ACEL-President Pol Lutgen huet a senger Usproch wësse gedoen, dass ee sech drop freet, wann de Minister am Februar den neie legale Kader vun de Stagë wäert virstellen, e klore gesetzleche Kader, souwuel fir d'Entreprisen, wéi och fir d'Studenten.

Am Ausland hätte Stagiaire vill méi eng wichteg Roll an den Entreprisen, a géifen déi an hirer Aarbecht ënnerstëtzen. Dofir war et och den Opruff un d'Entreprisen, w.e.g. méi Stagiairesplazen auszeschreiwen, an doduerch de Studenten d'Méiglechkeet ze ginn, scho während dem Studium Beruffserfahrung ze sammelen.





De Pol Lutgen



De Pol Lutgen



D'ACEL ass rezent op de Belval geplënnert, de Moment sëtzt een nach provisoresch a Containeren, ma geschwënn dierften och déi definitiv Lokalitéite fäerdeg gebaut sinn.D'Associatioun bekennt sech kloer zum Campus Belval, et wier ee méi no un der Uni.lu an un de Studenten. Beim Studenteliewen um fréiere Stol-Site bléif awer nach Loft no uewen. Do setzt een elo grouss Hoffnung an d'Maison des Arts et Étudiants, wat méi Liewen op de Campus brénge soll.

© Pit Everling / RTL Radio Lëtzebuerg

Um Neijoerschpatt vun der ACEL waren de Staatsminister Xavier Bettel, den Héichschoulminister Marc Hansen an den Aarbechtsminister Nicolas Schmit present, esou wéi och den neie Rektor vun der Uni, Stéphane Pallage.