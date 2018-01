© RTL-Archiv

"An der Grippenzäit ginn et all Joer Enkpäss bei den Enseignanten an der Grondschoul, dëst Joer ass et besonnesch schlëmm an et war och virauszegesinn." Dat ass eng Ausso vum Patrick Arendt, dem President vum SEW, dem OGBL - Syndikat fir Erzéiung a Wëssenschaft.



D'Gewerkschaft huet um Freideg e Communiqué publizéiert, dee mat der Fro iwwerschriwwen ass "Wëll ee wëssen, wat wierklech leeft"?



PDF: Lehrermangel in der Grundschule - Will jemand wissen was wirklich läuft?





SEW: De Reportage vum Dany Rasqué.



Den SEW gesäit sech forcéiert, ze kommunizéieren, well d'Schoulpersonal e Maulkuerf verpasst krut.

An engem Schreiwes goufe si opgefuerdert, net mat Journalisten ze schwätzen, am Fall wou déi sech sollte mellen, fir Informatiounen ze kréien. Déi missten dann an d'regional Direktioune weidergeleet ginn.



Eppes wat den SEW immens schockéiert huet, wéi säi President Patrick Arendt seet: "Wa Problemer an der schoul sinn, huet d'Ëffentlechkeet d'Recht, fir dat gewuer ze ginn."



An där Problemer ginn et, dem SEW no, queesch duerch d'Land.



Den Ament falen eng Rei Enseignanten aus, well se d'Gripp hunn a well am September schonn net genuch Leit fir de regulären Schoulbetrib do waren, géif et elo kaum Ersatzpersonal.



Dat bedeit, wann en Enseignant ausfält, muss gekuckt ginn, ob e Kolleg asprangen an Iwwerstonne maache kann. Wann dat net de Fall ass, musse Klassen zesummegeluecht ginn. Et géing ee seng Zäit domatter verbréngen, Still a Bänken iwwer de Gank ze schleefen, amplaz ze léieren. Unterrechtspläng missten dann iwwert de Koup gehäit ginn an et géif an éischter Linn drëm goen, d'Sécherheet vun de Schüler ze garantéieren. Unterrechtszieler géifen net agehale ginn.



De Ministère schafft zwar un enger Léisung an et gekuckt fir massiv Leit anzestellen, ma den SEW geet dovunner aus, datt dat kuerzfristeg net all ze vill hëlleft. Datt de Problem dëse Wanter nach ka geléist ginn, domadder rechent den SEW net.



Ministère: Vill Efforten an de leschte Méint. An der Schoul ass ee besser opgestallt

Et ass net richteg fir ze soen, datt een an enger Kris ass an et ass och net richteg fir ze soen, datt ee méi schlecht do steet, wéi zejoert. Esou reagéiert den Educatiounsministère e Freideg de Mëtten op d'Kritiken vum SEW.

De Lex Folscheid, éischte Conseiller de Gouvernement seet, datt d'Grippewell fir all d'Administratiounen eng Erausfuerderungen ass.



An der Schoul steet een awer besser do, wéi datt nach d'lescht Joer de Fall war, well ee vill Efforte an de leschte Méint gemaach huet. Vum September bis elo hätt de Ministère 289 Autorisatioun erausginn, fir ersetzen ze goen. D'lescht Joer wieren et während dem ganze Schouljoer nëmmen 196 Autorisatioune gewiescht, also eng 100 Stéck manner.





Extrait Lex Folscheid (1)



Och wat d'Verbuet betrëfft mat de Journalisten ze schwätzen huet de Ministère eng anerer Vue. Et wier e Saz, deen aus dem Kontext gerappt wier. Dee Saz wier net am Kontext vum Rekrutement am Fondamentale gefall, mä dëst war e Saz aus engem Rapport, wou et ëm en Eenzelfall vun engem Kand gaangen ass, wou och eng Plainte gemaach gouf. Do kruten d'Enseignantë gesot, datt si iwwer dee Fall net mat den Affekoten oder der Press sollte schwätzen.Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

C'est avec surprise que le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a pris connaissance des propos erronés du syndicat SEW-OGBL diffusés par communiqué de presse ce 19 janvier. Aussi tient-il à les rectifier.



Il est faux d'affirmer qu'il n'y a, en cette période de grippe, guère d'agents disponibles pour remplacer les enseignants absents pour cause de maladie. Au contraire ! Le nombre de nouvelles autorisations de remplacement délivrées en 2017-2018 s'élève à 289 en début de ce 2e trimestre. Il dépasse de loin le nombre d'autorisations nouvelles (169) qui avaient été délivrées pour l'ensemble de l'année 2016-2017.



Dans son communiqué, le SEW-OGBL cite un extrait d'un rapport de réunion qu'il a sorti de son contexte, le rapport n'ayant en réalité aucun lien avec la pénurie des enseignants à l'enseignement fondamental. Le ministère n'a pris aucune initiative pour « museler » les enseignants en leur interdisant de s'exprimer devant la presse. Il rappelle que le devoir de réserve et de discrétion est un principe général qui s'impose dans toute relation de travail, fixé par la Cour européenne des droits de l'Homme. Il est par conséquent tout à fait normal que l'autorisation de l'autorité supérieure soit requise préalablement à toute déclaration vis-à-vis de la presse, et le corps enseignant ne saurait y faire exception.