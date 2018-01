© RTL Mobile Reporter Chrëscht

© Mobile Reporter Kevin Hertert

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg © Mobile Reporter Kevin Hertert « ZréckWeider »

Les sapeurs-pompiers de la @CityLuxembourg viennent de quitter les lieux après qu'une alarme avait été déclenchée suite à un developpement de fumée dans une annexe de la Gare de Luxembourg. — CFLinfos (@CFLinfos) January 19, 2018

Am Kader vun der Renovatioun vum Restaurant an der Annex vun der Stater Gare sollt den Dampofzoch gebotzt ginn. Well den Ofzuch awer voller alem Fett war, huet d'Maschinn, mat där gebotzt gouf, vill Damp produzéiert. Dësen Damp huet de Feieralarm ausgeléist an d'Annex huet missen evakuéiert ginn. Zu kengem Ament huet Gefor fir d'Leit bestanen.Och de Quai 3 huet fir eng kuerz Zäit misse gespaart ginn.

Dans le cadre de travaux de modernisation et de rénovation du local de restauration situé dans une annexe du bâtiment voyageurs de la Gare de Luxembourg, un développement de fumée a provoqué le déclenchement de l'alarme incendie. Pour des raisons de sécurité, l'ensemble du bâtiment de la Gare a été évacué et des agents de la police grand-ducale et des sapeurs-pompiers de la Ville de Luxembourg ont été sur place.

L'incident n'a représenté, en aucun moment, un danger pour les voyageurs et les personnes sur place.