De Gesetzprojet iwwer déi sougenannten IP Box regelt d'Besteierung vu Lizenzen a Patenter vun dacks innovative Betriber, déi net materiell Revenuen ënner Ëmstänn méi gënschteg kënne versteieren. Dat neit Gesetz soll verhënneren dass, wéi an der Vergaangenheet, dacks Mëssbrauch mat der Reegelung gedriwwe gëtt.

COFIBU: Propriété Intellectuel / Reportage Ben Frin



Esou Mëssbrauchsfäll waren duerch d'LuxLeaks-Revelatiounen un d'Liicht komm, seet den LSAP-Deputéierte Franz Fayot. De fréiere Regime huet zu Abuse gefouert, datt och bei grousse Entreprisen, déi hir ganz Marken hei ugesiddelt hunn, an domadder gouf steierleche Schmu gedriwwen.

Domadder soll et nom neie Gesetz eriwwer sinn. An Zukunft muss eng Entreprise noweisen, dass se och tatsächlech e Patent oder eng Lizenz erschafft huet, fir steierlech besser behandelt ze ginn. Dat géif awer Betriber aus Branche wéi zum Beispill FinTec a Spacemining benodeelegen. Dofir sollt een de Gesetztext nach eng Kéier iwwerschaffen, do ware sech d'Parteien an der zoustänneger Chamberkommissioun de Moien eens.

Den DP-Deputéierten Eugène Berger verweist drop, dass d'Gesetz an Irland manner streng ass. Dofir war ee sech an der Kommissioun eens, datt een nach eng Kéier sollt kucken, ob een dat net ka verbesseren.

Den CSV-Deputéierte Laurent Mosar fäert fir eis Kompetitivitéit. Et muss gekuckt ginn, datt den Text d'Strooss hält, soss ginn all déi Entreprisen an Zukunft op Dublin oder Bréissel, well Irland oder d'Belsch Texter hunn, déi méi komplett sinn, wéi deen am Grand-Duché.

De Sujet dierft och ganz am Interesse vum Wirtschaftsministère leien, deen do sollt e Wuert matschwätzen, esou nach de Laurent Mosar.



Kritik gouf et dann nach vun der Finanz- a Budgetskommissioun, well 3 zum Deel fir d'Finanzplaz wichteg EU-Direktiven nach net an nationaalt Gesetz ëmgesat goufen. Dorënner déi sougenannte MIFID2 Richtlinn, déi d'Marchéen a Finanzinstrumenter betrëfft. Dës Richtlinn gëtt zanter dem 3. Januar ënner anerem an alle Banke schonn applizéiert, ouni dass et also dat entspriechend Gesetz dofir gëtt.