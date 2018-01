© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Donieft gouf nach en Appel lancéiert, dass elo méi wéi jee Benevoler géife gebraucht ginn.

E Mëttwoch gouf de Gesetzprojet 7037 jo mat 34 Jo- zu 26 Nee-Stëmmen an der Chamber gutt geheescht.

Eng 200 Joer al Verwaltungsstruktur ass domadder ofgeschaf an duerch eng nei ersat ginn, mä och déi géif um Volontariat baséieren, sot de Leo Wagener. D’Responsabilitéit vun deene Leit, déi sech engagéieren, géif elo nach emol klammen.

Déi 33 Poren am Land ginn an Zukunft vun hirem jeeweilege Conseil de gestion geréiert, an deem minimum 7 Persoune vertruede sinn. Et ass dat, dat lokaalt Gesiicht vum Kierchefong, wou de Budget opgestallt gëtt, Immobilien-Transaktioune kënne gemaach ginn oder Kollekte verwalt ginn.



Déi nei Verwaltungsstruktur vum kierchleche Patrimoine um Niveau vun de Pore misst awer weider strikt vum Bistums-Patrimoine ënnerscheed ginn. Keen Euro vum Fong géif an d'Bistumskeess fléissen.



Zum ënnerkierchleche Sträit mam Syfel géif vill ze soe bleiwen, mä de Leo Wagener huet et bei engem Zuelebeispill belooss: Ech wëll hei just ervirhiewen, datt vun den 285 Kierchefabricken der 118, wann ech richteg gezielt hunn, eng Assignatioun gemaach hunn. Dat bedeit och, datt 167, also eng däitlech Majoritéit, keng gemaach hunn. Dat mécht de Sträit net manner penibel, mä et ass awer och eng Wourecht, déi bis elo dacks ausgeblennt gouf. Ech wëll an dësen Zesummenhank och präziséieren, datt de Bistum all Demarchen an dësem Dossier mat der Nonciature zu Bréissel ofgeschwat huet an de Saint-Siège iwwert d'Staatssekretariat iwwert alles informéiert ass. Et gëtt do keng Divergence de vue mat Roum, Roum steet hannert dem Äerzbëschof an hannert dem Bistum.





Den neie Verwaltungsrot vum Kierchefong wäert sech dem Leo Wagener no eréischt lues a lues opstellen.

Entgéint Rumeuren, wäert den Erny Gillen awer net de President dovunner ginn, gouf e Freideg de Mëtteg präziséiert.

An enger Transitiounsphase bis d'Gesetz am Abrëll a Kraaft trëtt, wëll de Bistum d'Kierchefabricken op Informatiounsversammlungen invitéieren, wou se Informatioune kréien, wéi ee wëll weider virgoen, respektiv och duerno.

Dofir gëtt et e Réglement d’ordre intérieur, wou een och Erfahrungswäerter wëll sammelen an dono eréischt en definitive Regime wëllt opstellen.

Leit, déi bis ewell Salarié vun enger Kierchefabrick waren, ginn iwwerdeems integral vum Fong iwwerholl.