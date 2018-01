Dës Investissementer mécht de Lëtzebuerger Staat am Kader vu sengen NATO-Verdeedegungs-Verflichtungen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© AFP

Am Regierungsrot gouf am Kader vum Land sengen NATO-Verdeedegungs-Verflichtungen decidéiert, dass Lëtzebuerg een Observatiounssatellit keeft, lancéiert an exploitéiert.

Am nämmlechte Kontext ginn och zwee Helikoptere kaaft. Déi Maschinne stinn och der Police zur Verfügung.



PDF: Conseil de gouvernement du 19 janvier 2018 - résumé des travaux