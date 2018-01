Donieft muss den Exploitant vum Café-Restaurant Waldhaff eben dëst Gebai nees a säin initialen Zoustand zeréckversetzen. Den Affekot Georges Krieger ass mam Uerteel, dat géint säi Client gesprach gouf, net averstanen.





Affär Waldhaff/Reportage Pierre Jans



Fir hien ass d'Fro, ob een hei an enger Zone verte ass, net richteg gekläert an do kéint een et sech iwwerleeën e pourvoi en cassation ze maachen.





Den Affekot Georges Krieger



Allerdéngs hätt hien nach net mam Marc Hobscheit iwwer dës Méiglechkeet geschwat. Et wéilt een awer deemnächst gemeinsam eng Decisioun huelen. Fir de Maître Krieger ass et kloer, dass d'Argument vun enger Gréngzon op dëser Plaz net spille kann. Hei géif et eng Iwwerlagerung vu ganz villen Zonen.



Ganz anerer Meenung ass een awer am Ëmweltministère. Do freet ee sech iwwer d'Uerteel. De veruerteelte Restaurateur hätt ouni Erlaabnis e Wantergaart an enger Gréngzon gebaut. Bei Kontrollen, déi reegelméisseg géife stattfannen, géifen esou illegal Chantieren opfalen, sot de Staatssekretär Camille Gira am RTL-Interview. Hie géif iwwer 4000 Autorisatiounen d'Joer ënnerschreiwen, seet de Camille Gira. Ouni reegelméisseg Kontrolle géif dat guer kee Sënn maachen.





De Camille Gira



De Staatssekretär Camille Gira ass frou, dass Delikter, déi d'Ëmwelt belaaschte viru Geriicht net ewéi Kavaléiersdelikter traitéiert ginn.