Am September waren d'Weeër vum Lëtzebuerger Wort a vum Jean-Lou Siweck auserneegaangen an de Journalist (Quotidien, Land) war vum Wort nees hannescht an de Staatsministère gewiesselt.Elo huet de Jean-Lou Siweck dann nees e Fouss an der Dier vun de Medien, wat de President vum 100,7, de Laurent Loschetter, begréisst. Mat sengem Knowhow kéint hien dem Conseil hëllefen, d'Equippe vum Radio ze ënnerstëtzen.

Le Conseil de gouvernement a approuvé aujourd'hui la nomination de Jean-Lou Siweck en tant que nouveau membre du Conseil d'administration de la radio de service public radio 100,7.

Jean-Lou Siweck, né en 1970, est conseiller économique au Ministère d'État. Diplômé en journalisme et communication de l'Université libre de Bruxelles et détenteur d'un master du Collège d'Europe à Bruges, il était auparavant rédacteur en chef du Luxemburger Wort, ainsi que journaliste auprès du Lëtzebuerger Land et du Quotidien.

M. Laurent Loschetter, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « Je me réjouis de la décision du Conseil de gouvernement. Jean-Lou Siweck saura mettre sa grande expérience professionnelle et sa connaissance du domaine des médias au service de la radio 100,7, renforçant ainsi le soutien que le conseil pourra donner aux équipes de la radio. »