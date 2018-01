Congé de maternité postnatal/Reportage Annick Goerens



Eng méi modern a fortschrëttlech Familljepolitik: dat war d'Zil vum Gesetzprojet 7060, deen am Dezember lescht Joer an der Chamber gestëmmt gouf. Doranner gouf ënner anerem festgehalen, dass de Pappecongé soll vun 2 op 10 Deeg eropgoen an dass de Congé de maternité postnatal, also de “Congé fir ze nieren” an Zukunft op 12 Woche soll gehéicht ginn. Bis ewell waren et jo 8 Wochen a just wann eng Fra geniert huet, krut se nach 4 Wochen derbäi. Wat awer – och nom Debat um Krautmaart – net sou ganz kloer war, ass dass déi 12 Woche Congé net fir all Mamm gëllt, ma just fir Fraen, déi am Privatsecteur schaffen an net fir Staatsbeamtinnen.

Congé net fir d’Fonction publique

Während dem ëffentlechen Debat iwwer de Gesetzprojet an der Chamber hat d’Familljeministesch Corinne Cahen betount, dass si sech géing freeën, dass vun elo un “all Fraen den nämmlechte Congé de maternité kréien”. Op Nofro hin betount d’DP-Parteipresidentin, dass d’Ausso richteg war, well et an dem Gesetzprojet numol ëm de Privatsecteur goung. Fir dass sech nämlech eppes an der Fonction Publique deet, muss fir d’éischt eng entspriechend Ännerung am Statut vun de Staatsbeamte virgeholl ginn. Dat misst een awer elo mol fir d’éischt nach mat de Sozialpartner klären, sou d’Corinne Cahen. Dat heescht dann allerdéngs och, dass all d’Ännerunge bei deenen anere Congéen, och just fir d’Leit am Privatsecteur gëllen.

“Kee wousst Bescheed”

Dass et awer wuel fir d'Leit am Staatsdéngscht net ganz kloer war, fir wien de Congé sollt gëllen, huet sech um Beispill vun engem concernéierte Papp gewisen, dee sech bei eis gemellt huet. D'Fra vum Mann ass Staatsbeamtin a bréngt am Mäerz hiert Kand op d'Welt. Wéi de Papp am Ministère vu senger Fra nogefrot huet, ob si de Congé elo zegutt hätt, gouf hien hin- an hier geschéckt. Vun der Personalabteilung op der Aarbechtsplaz vu senger Fra, déi guer net Bescheed woussten, bei d’CNS, bei d’CMFEP, bei d’Zukunftskeess an dunn nees zeréck bei d’CNS. Als d’Bierger hätt ee sech eleng gelooss gespiert, sou nach de concernéierte Papp.





Congé de maternité postnatal (2) /Reportage Annick Goerens



Kommunikatiouns-Problemer?

Et hätt effektiv am Ufank e puer Schwieregkeeten an der Kommunikatioun ginn, seet den Inneminister Dan Kersch. Dofir hätt een eng Circulaire erausginn un d’Administratioune fir z’erklären, wéi eng Congéen applicabel si bei den “Employés de l’Etat” a wéi eng bei de “Salariés de l’Etat”, well och do géingen et jo nach Ënnerscheeder ginn, erkläert den Inneminister.

An wat seet d’CGFP?

Et ass verwonnerlech, dass sech d'Gewerkschaft vun de Staatsbeamten an dem Kontext nach net selwer zu Wuert gemellt huet. De CGFP-Generalsekretär Steve Heiliger erkläert, dass net all Ännerung am Aarbechtsrecht direkt 1 zu 1 géing an der Fonction Publique iwwerholl ginn, ma et géing een op Gespréicher mam Minister Kersch waarden an da géing ee kucken, wat ee kéint iwwerhuele kënnen a wat net.

Op de „wat net“ wäert et da ganz besonnesch ukommen, well duerch eng Harmoniséierung vun de Congéen am Privat- an am Staatsbeamtesecteur kéinten och eng Partie negativ Säiten op d'Staatsbeamten duer kommen, déi jo eng Woch méi Congé hunn, wéi d'Employéen am Privatsecteur an donieft och nach vu méi speziell Congésdeeg kënne profitéieren. Gespréicher an déi Richtung sollen an 2-3 Wochen ugoen, sou nach de CGFP-Generalsekretär Steve Heiliger.