© RTL-Archiv

D'Peegele vun der Musel géifen nämlech weider klammen an et sollt ee säi Gefier dofir virsiichtshallwer besser op eng sécher - also dréchen - Plaz stellen.D'Spatz ass bekanntlech déi Plaz, wou d'Sauer an d'Musel leeft.D'Esplande de la Moselle zu Waasserbëlleg wier schonn zum Deel iwwerschwemmt an d'Gemeng hätt si och scho fir den Trafic gespaart.