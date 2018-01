© Steve Müller (Archiv)

Et geschitt quasi all Dag den Ament. E Samschdeg de Moien ass e weidere Foussgänger zu Ettelbréck op der Place Marie-Adelaide ugestouss ginn. Eng Persoun gouf blesséiert.



E Freideg den Owend gouf zu Stengefort eng Fra um Zebrasträif ugestouss. D'Fra hat Gréng an ass iwwert d'Strooss gaangen, en Auto konnt net méi matzäite bremsen an konnt eng Kollisioun net verhënneren. D'Foussgängerin koum mat liichte Blessuren an d'Spidol.



Bei Fréiseng op der franséischer Säit ass e Freideg den Owend kuerz virun 18 Auer e Foussgänger vun engem Auto ugestouss ginn. D'Persoun ass schwéier blesséiert ginn. D'Robert-Schumann-Strooss a Richtung franséisch Grenz war während de Rettungsaarbechte vun der Lëtzebuerger Police gespaart ginn.



Aus dem Bulletin vum 112 hat et am Ufank geheescht, datt de Foussgänger zu Fréiseng ugestouss gi wär.



A leschter Zäit heefege sech d'Accidenter mat Foussgänger. Besonnesch an de fréie Moiesstonnen an owes ginn ëmmer nees Foussgänger vun Autoen erfaasst. Als Reaktioun dorop gi sech vu Privatleit grad wéi och vun der Sécurité routière Gedanke gemaach iwwer verbessert Sécherheetsmesuren.



RTL-NEWS: Iddie fir méi Sécherheet fir Foussgänger: 3D-Zebra a Bremsluucht vir