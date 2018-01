Den Auto huet sech op der A4 op der Héicht vu Leideleng e puer Mol ëm déi eegen Achs gedréint, fir op der anerer Säit nees an der Leitplank ze landen. De Mann hat Chance an ass net verwonnt ginn, den Auto ass awer komplett futti.

Den Auto war och mat Summerpneuen equipéiert an de Chauffer selwer hat e Fuerverbuet an iwwerhaapt nach ni e gültege Führerschäin, sou d'Police. De Mann gouf protokolléiert.



Op der Diddelenger Autobunn sinn e Freideg den Owend géint 21.30 Auer kuerz virun der Sortie Léiweng zwee Camionen an en Auto a Richtung Stad anenee knuppt. Hei gouf eng Persoun liicht verwonnt.

Ee Schwéierblesséierte gouf et an der Géigend vun, wéi do e Samschdeg den Owend zwee Autoen anenee gerannt sinn.An der Nuecht huet d'Police wéinst6 Führerschäiner missen anzéien, dat um Briddel, zu Ettelbréck, zu Monnerech an an der Stad.