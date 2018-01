Lactalis-Affär: Keng Krankheetsfäll zu Lëtzebuerg (20.01.2018) Déi Lëtzebuerger Autoritéiten hu séier reagéiert an déi néideg Mesuren geholl, fir datt keng kleng Kanner mat de verseuchte Liewensmëttel a Kontakt kommen.

De Skandal a Frankräich ronderëm verseuchte Liewensmëttel fir Puppelcher hat eng méi grouss Envergure wéi Ufangs geduecht.



Schlussendlech ass bekannt, datt iwwer 12 Milliounen Produiten vum Grupp Lactalis an iwwer 80 Länner wéinst Salmonellegefor hu missen zréckgeruff ginn.



Déi contaminéiert Artikelen goufen och an Apdikten an a Supermarchéen zu Lëtzebuerg verkaf. Déi Lëtzebuerger Autoritéiten hunn awer séier reagéiert an déi néideg Mesuren geholl, fir datt keng kleng Kanner mat de verseuchte Liewensmëttel a Kontakt kommen.



Et ass och net bekannt, dass virun der Réckruffaktioun hei am Land Puppelcher duerch d’Produite vum Grupp Lactalis Salmonelle kruten. An Tëschenzäit goufe sämtlech concernéiert Produiten vum Marché geholl.

Viru puer Deeg huet di franséisch Police nach op e puer Produktiounssitten vu Lactalis Perquisitioune gemaach. D’Justiz enquêtéiert géint de grousse Molkereikonzern.