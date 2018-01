Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Bauingenieur: 35 Minutte vun der Stad bis op Saarbrécken! (20.01.2018) Eng Zuchstreck bis op Réimech. D'Iddi ass net nei. Während 73 Joer ass de Jangeli iwwer Mondorf bis erof op d'Musel gefuer.

Ma du koum den Zäitalter vum Automobil. Stéchwuert Zäit: Scho méi laang kloen d'Awunner aus dem Süd-Osten vum Land, wat hir Verbindungen Direktioun Zentrum vum Land ubelaangt.



De Michel Bichler, Jonke Bauingenieur am Bréckebau zu München, huet sech déi lescht 3 Méint méi intensiv mam Thema befaasst.

Lëtzebuerg -Saarbrécken. Haut bidden d'CFL en Direkt-Bus un. Dee ronn eng Stonn 15 Minutte brauch. Iert de Client Uschloss un den däitsche Reseau huet. Mam performanten ICE Direktioun Hamburg, Berlin, München.

Eng 37 Kilometer laang Streck, tëscht Konter an dem Däitsche Mäerzeg, kéint d'Eisebunn nach méi attraktiv maachen. Sou de Michel Bichler. Senge Rechnungen no wier Saarbrécken um Enn, just nach 35 Minutten vun onser Haaptstad ewech.





Vun der Theorie an d'Praxis dierfen nieft der Fro vun den néidegen Terrainen, wuel och d'Käschten eng Roll spillen. Etüden, zum Beispill 2008, goufen der schonn eng Rei gemaach. Festgehal gouf, datt 10.000 Passagéier den Dag néideg wieren, fir rentabel ze fueren.

De jonke Bauingenieur wëll elo seng Iddi lancéieren. Un déi verschidden Responsabel eruntrieden, déi eppes bewierken kënnen. E Projet, dee sécher net an 3 Joer gebaut kéint ginn. Et wier awer derwäert, d'Iddi emol ze lancéieren.