Zanter 16 Auer ass d’Autobunn A7 tëscht dem Tunnel Stafelter an dem Tunnel Grouft uewen um Plateau, also a Richtung Norden, fir den Trafic gespaart.

Tëscht Waldhaff an Tunnel Grouft

© Domingos Oliveira

Detailer feelen nach, mä Police an d’Rettungsequippen wieren op der Plaz.

Dem 112 no ass och de Groupe de support psychologique am Asaz, grad wéi sämtlech Secouristen vu Luerenzweiler, Nidderaanwen-Schëtter an och déi zwee Samus-Noutdokteren aus der Stad a vun Ettelbréck.