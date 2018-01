D'Situatioun géint 10 Auer zu Stadbriedemes © Domingos Oliveira/RTL

Am Laf vum Sonndeg am Nomëtteg wäert d'Waasser nees zréckgoen.



PDF: De Waasserpeegel vun der Musel e Sonndeg um 12 Auer.



PDF: De Waasserpeegel vun der Musel e Sonndeg um 8 Auer.



Wéinst dem Reen, deen an den nächsten Deeg gemellt ass, ass et awer net ausgeschloss, datt d'Waasser vun e Méindeg un nees klëmmt.