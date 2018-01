De Mann hat ze vill Alkohol intus a war nawell mat sengem Auto op de Büro gefuer komm.



D'Beamten hunn en Alkoholtest gemaach. Dee war definitiv ze héich an de Mann krut de Führerschäin provisoresch ofgeholl.



Am Laf vun der Nuecht op e Sonndeg goufen donieft nach 6 weider Permisen, haaptsächlech wéinst ze vill Alkohol agezunn. Dat zu Esch, Monnerech, Lëntgen an an der Stad.

Abréch



D'Police mellt och nees eng Partie Abréch zu Bartreng, Käerjeng, Beetebuerg, Bäreldeng, Boufer, Iernster an an der Stad.