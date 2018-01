D'Portugisen a Lëtzebuerg (21.01.2018) Lëtzebuerg ass historesch bedéngt e multikulturellt Land, an deem iwwer 170 Natiounen zesummeliewen.

E Lëtzebuerger Geschichts-Student vun der Uni Tréier huet d'portugiesech Emigratioun a Richtung Lëtzebuerg méi präzis analyséiert. Portugal setzt nämlech alles drun, dass hir Staatsbierger hir Wuerzelen net verléieren.2016. E puer Wochen virun der Football-Europameeschterschaft, déi Portugal iwwregens gewënnt, lancéiert d'portugisesch Federatioun e Slogan: Mir sinn net zu 11, mir sinn zu 11 Milliounen. E Faux-Pas. De Staats-Sekretär fir d'Portugisesch Communautéiten am Ausland gräift souguer an. D'Football-Federatioun hat déi 4 Millioune Portugisen am Ausland vergiess.An dat si Bierger, déi dem portugisesche Staat zanter der Revolutioun 1974 besonnesch um Häerz leien. Mat kloer engem Gedanken: dat d'Nuebelschnouer zur Heemecht net ofräisst. Spezial Konditioune goufe fir Investissementer an der Heemecht geschaaft. 1997 koum d'Wahlrecht fir d'Presidentschafts-Wahlen derbäi. Kulturell a virop, wat d'Sprooch ubelaangt, hält d'portugisesch Verfassung souguer fest, dat Portugisen am Ausland d'Garantie hunn, d'Sprooch léieren ze kënnen.Eng Situatioun déi natierlech d'Fro opwerft: a wéi wäit déi haut ronn 97.000 Portugisen, déi hei zu Lëtzebuerg liewen - 1981 waren et der nach 3 Mol manner - tëscht Integratioun an Heemecht, hin an hier gerappt sinn.