Wéi d'Pompjeeën op d'Plaz koumen, stoung d'Gespär a Flamen. Um zweete Stack vum Haus hunn nach zwou Persoune geschlof, déi evacuéiert hu misse ginn. D'Strooss gouf fir déi ganz Zäit vum Asaz gespaart, blesséiert gouf keen.





An der Stad an der Rue de Reims huet um Méindeg de Moie kuerz virun 9 Auer en Auto gebrannt.



Am Lokalen huet et an de leschte Stonnen awer nach op enger anerer Plaze gebrannt.



Géint 20 Auer e Sonndeg den Owend war zu Helsem an engem Haus an der Rue du Soleil ee Feier ausgebrach. Den 112 mellt e Méindeg de Moien, dass kengem eppes geschitt ass. D'Pompjeeë vu Walfer a Steesel waren op der Plaz.