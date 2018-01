E Sonndeg den Owend koum et tëscht Beetebuerg an Helleng a kuerz drop op der A13 zu Accidenter. 5 Leit goufen am Ganze blesséiert.

Géint 17.20 Auer koum et tëscht Beetebuerg an Helleng, op der Héicht vum Beetebuerger Park zu enger Frontalkollisioun tëscht 2 Autoen. Heibäi goufen 2 Persoune liicht blesséiert. Am Asaz waren 2 Ambulanzen an d’Pompjeeë vu Beetebuerg, grad wéi d’Police.

Accident op der A13