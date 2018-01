© RTL Télé Lëtzebuerg / Sam Bouchon

Virun allem Leit ënner 30 Joer a Leit mat gerénger Qualifikatioun profitéiere vun dësem Réckgang. Och d'Zuel vu Laangzäit-Chômeure ginn ëm 7% erof. D'Zuel vun den Demandeurs d'emploi mat engem Héichschouldiplom klëmmt op 3%.

Am Verglach zu zejoert changéiert d'Zuel vun de Persounen, déi un Aarbechtsmesuren deel huelen, net.

Opgrond vun der Gesetzesännerung am August zejoert, gouf et grouss Variatiounen um Niveau vun de Stages de professionnalisation. D'Zuel vun de Beneficiairen huet sech bannent engem Joer méi wéi verdräifacht.

Am Laf vum Dezember zejoert goufe bei der Adem 2.122 oppe Plaze gemellt, dat ass e Plus vun 8.7% am Verglach zum Dezember 2016.



Mir sinn nach ëmmer um positiven Trend, datt de Chômage zréck geet, och wann net all Alterskategorie gläichméisseg dovu profitéiert", dat sot den Aarbechtsminister Nicolas Schmit de Méindeg Moie bei der Presentatioun vun de rezente Chiffere vun der ADEM. Chifferen, déi een all Mount a Form vun enger neier Publikatioun consultéiere kann a via Internet nach e Plus un Informatioune kritt. Dëst wier Deel vun der globaler Reform vun der ADEM.





Chômage an ADEM/Reportage Claudia Kollwelter



Dobäi kënnt eng thematesch Publikatioun all 4 Méint. Dozou sot d'Direktesch vun der ADEM, d'Isabelle Schlesser, dass all Publikatioun ee Sujet speziell beliicht, zum Beispill de Chômage vun deene Jonken oder deene méi eeleren.



Et misst ee probéieren an de nächste 5 Joer erëm op e Chômagetaux ëm 4 Prozent ze kommen, betount den Aarbechtsminister Nicolas Schmit. Een zentraalt Element fir dëst z'erreeche wier ënnert anerem eng aktiv Beschäftegungspolitik. D'Adem wier hei en Häerzstéck a misst weider entwéckelt a gestäerkt gi mat engem spezielle Fokus op d'Formatioun.



Speziell Efforten missten besonnesch fir Leit mat engem Handicap gemaach ginn. Deen Accompagnement soll och fir Leit, déi Schwieregkeeten hunn erëm zréck an d'Aarbechtswelt ze kommen, accessibel sinn.



