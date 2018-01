Zu Hesper an der Allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945 waren um Méindeg de Moie falsch Polizisten ënnerwee. Et goufe Sue geklaut a Wäertgéigestänn.

Et war géint 10.51 Auer wéi e Mann un enger Hausdier geschellt huet a sech als Polizist ausginn huet. En huet franséisch geschwat a gesot, hie misst d'Sue vum Hausbesëtzer op Falschgeld kontrolléieren. Nodeems de falsche Polizist d'Sue kritt huet, huet hie sech duerch d'Bascht gemaach an huet nach aner Wäertgéigestänn matgoe gelooss. A wéi eng Richtung e fortgelaf ass, ass net gewosst.

De Mann hat eng däischter Jackett un, war ongeféier 1m70 grouss, normal Statur, schwaarz Hoer, ongeféier 40 Joer al, méi däischteren Teint.



Virun der Dier huet e weidere Mann gewaart: Dee war ëm déi 60 Joer al an hat en däischtere Mantel un. D'Stater Police sicht an deem Zesummenhank no Zeien: Si kënne sech um 4997-4500 mellen.

D'Police weist nach emol drop hin, dass all Lëtzebuerger Polizist lëtzebuergesch schwätzt a sech och zu all Moment ausweise kann. Am Zweiwelsfall soll ee keen a säin Haus eraloossen.