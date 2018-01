X

Et soll ee vun de de séchersten Kommunikatiounssatellitte fir staatlech Institutioune sinn, deen et den Ament gëtt: De GovSat.



Eng Rei Staate sinn interesséiert, fir iwwer dee Satellit ze fueren, mä waarden nach op de Lancement, fir e Kontrakt z'ënnerschreiwen, sot de Wirtschafts- an Arméiminister Etienne Schneider. Je nodeem, wéi grouss d'Demande ass, kéint nach en zweeten Kommunikatiounssatellit an där Form nokommen.



Am leschte Regierungsrot gouf e Gesetzprojet fir en Observatiounsatellit ugeholl. Dat ass nach en anert puer Schong, den Hannergrond ass awer dee selwechten.





Lëtzebuerg ass den Ament dat Memberland an der NATO, deen am mannste abezilt an ass amgaang Weeër ze fannen, fir zousätzlech Suen a Projeten z'investéieren, déi awer och der Lëtzebuerger Economie ze gutt kommen. Den Defensebudget chiffréiert sech dëst Joer op ronn 325 Milliounen Euro. Dat sinn 0,52% vum PIB. Erkläerten Zil ass et, bis 2022 op 0,6% eropzegoen. Virun deem Hannergrond huet d'Arméi sech virgeholl, fir d'Kommunikatiouns- an d'Observatiounskapazitéite weider auszebauen, zwee Domainer an deene mer elo scho gutt opgestallt ginn. An de Besoin fir Biller, fir Missiounen ze plangen oder op der Plaz z'organiséieren, deen ass an der NATO an op EU-Niveau zum Beispill ganz grouss, seet den Direkter vun der Defense Patrick Heck.



Souwuel d'EU als Organisatioun, wéi och d'Memberlänner, hunn net genuch Satellitten, fir d'Observatiounskapazitéiten.



Traditionell huet d'Lëtzebuerger Arméi dës Observatiounsmissiounen um Terrain bis ewell mat Dingoe gemaach. Dat géif also an Zukunft méi sécher aus der Distanz, also via Satellit. geschéien. An et schaaft Perspektive fir nei Beruffer. Dëse Satellit gehéiert anescht wéi de GovSat zu 100% dem Lëtzebuerger Staat. D'Arméi géif also d'Biller am Optrag vun Anere maachen. Mir wëllen deenen Aneren eise Savoir-faire zur Verfügung stellen, sou de Patrick Heck



Déi Partner, dat wäerten haaptsächlech Institutiounen, Verdeedegungsministèren, Arméien, EU, NATO oder UNO sinn. Eng Zesummenaarbecht mat private Clienten ass awer net ausgeschloss. "Privat Clienten, wieren an dësem Fall zum Beispill eng Ënnerorganisatioun vun der UNO, déi en humanitäre Besoin huet, oder aner humanitär Organisatiounen.



De Projet vum NAOS-Observatiounssatellit ass duerch de leschte Regierungsrot gaang. Wann alles gutt geet, kéint d'Gesetz virum Summer a Kraaft trieden. Déi Responsabel hoffen, déi éischt Kontrakter am Hierscht z'ënnerschreiwen an et ass geplangt, datt den Satellit a 4 bis 5 Joer operationell ass. Käschtepunkt 170 Milliounen iwwert en Zäitraum vu 14 Joer.



GovSat: US-Budgetsspär kéint Repercussiounen op Lancement hunn.

Eng Miniaturversioun vum GovSat, 200 Mol méi kleng.



D'nächst Woch soll an der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch de Lëtzebuerger Satellit GovSat vu Cape Canaveral mat enger Rakéit an de Weltall geschéckt ginn. Dat a Präsenz vun enger Lëtzebuerger Delegatioun ëm den Ierfgroussherzig Guillaume, de Premier an de Vizepremier.



D'Lëtzebuerger Autoritéite kréien um Mëttwoch definitiv gesot, ob de geplangten Datum fir de Lancement agehal ka ginn. Den Ament halen déi Responsabel vum Staat, der SES an der Firma GovSat trotz Budgetsspär an den USA um 30. Januar fest. A priori hätt de "Shutdown" keen Impakt, sou de CEO vu GovSat Patrick Biewer. Op verschidde Saachen awer hätt ee keen Afloss, zum Beispill, wat den Impakt op d'Nasa betrëfft. Do géif een an den nächsten Deeg weider gesinn.



De Kommunikatiounssatellit, deen zur Halschent dem Staat an zur Halschent der SES gehéiert, gëtt mat enger Rakéit vun der Privatfirma Space X an den Himmel geschoss.



Zil ass et, fir anere Partner, dat heescht Regierungen an Institutiounen, wéi zum Beispill der europäescher Weltraumagence, Kapazitéiten op deem Satellit ze verkafen. Dat heescht, esou de Wirtschafts- an Arméiminister, de Staat verdéngt och nach eppes un der ganzer Operatioun. D'Demande wier all Zäit grouss. Deen éischte Kontrakt mat der ESA gouf Enn zejoert ënnerschriwwen. Anerer sollen nokommen, esou bal de GovSat operationell ass. Dat soll d'nächst Woch sinn, esou de CEO vu GovSat Patrick Biewer.





Extrait Patrick Biewer



De Satellit soll tëscht 16:24 an 18:46 Auer Lokalzäit an d'Luucht geschoss ginn, wat esou ongeféiert tëscht 22.30 Auer an 0.45 wier an der Nuecht op e Mëttwoch.